Experten sagen voraus, dass in den nächsten Jahrzehnten eine Million Tier- und Pflanzenarten kurz vorm Verschwinden sein werden. Wie es aber konkret in einer Gegend aussieht, ist schwer vorherzusagen. Ein internationales Forschungsteam hat es versucht und dafür Daten aus 200 Studien ausgewertet. In denen ging es darum, wie viele und welche Arten in verschiedenen Ökosystemen leben.



In ihrer Studie fanden die Forscherinnen und Forscher für lokale Systeme, dass es dort ganz anders aussehen kann als im globalen Trend. An manchen Orten schrumpft die Artenvielfalt, an anderem nimmt sie zu - am häufigsten passiert es, dass sich die Artenzusammensetzung wandelt. Neue Arten wandern ein, andere verschwinden. Die größten Verluste gibt es laut der Studie in den tropischen Regionen der Ozeane. Der Grund könnte sein, dass Tiere und Pflanzen im Meer sensibler auf die Klimaerwärmung reagieren.