Braunes Fell mit dunklen Flecken, spitze Ohren mit Haarpuscheln - der eurasische Luchs ist eine Großkatze, die es nur noch selten gibt.

Zu selten, sagt ein französisches Wissenschaftsteam. Sie haben sich die französische Luchs-Population im Jura-Gebirge angeschaut, die eigentlich auf etwa 150 Tiere geschätzt wird. Den gesammelten DNA-Proben zufolge, gibt es aber nur noch 38 gesunde, fortpflanzungsfähige Luchse - viel zu wenig. Wenn nichts getan wird, dann sterben die Luchse in diesem Gebiet in spätestens 30 Jahren wieder aus, sagt das Team. Ihre Empfehlungen: Überfahrene oder gewilderte Tiere müssten mit Tieren aus anderen europäischen Populationen ersetzt werden. Auffangstationen, die sich um verwaisten Luchs-Nachwuchs kümmern, sollten die Tiere innerhalb Europas austauschen, um die genetische Vielfalt aufzustocken.

Der Luchs war ursprünglich eine der weitverbreitesten Großkatzen in Europa, wurde aber durch den Menschen teilweise systematisch ausgerottet bis es in Westeuropa keine Luchse mehr gab. Ab den 1950er Jahren wanderten die Tiere aus dem Osten wieder in Richtung Westeuropa ein und wurden auch teilweise gezielt wieder angesiedelt.

Die Studie unter dem Titel Time is running out wurde im Fachmagazin Frontiers in Conservation Science veröffentlicht.