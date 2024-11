Ein Forschungsteam unter Leitung der TU München sagt: Einfach ein bisschen Grün anpflanzen reicht aber nicht. Das Team hat untersucht, wie sich in Städten die Artenvielfalt am besten erhöhen lässt. Dazu wurden rund hundert Plätze in München analysiert. Unter anderem ging es darum, welche Pflanzen dort wuchsen, wie warm es war, wie hell, und welche Arten sich dort angesiedelt hatten.

Ergebnis: Fast alle Arten profitierten von Rasenflächen. Die Bodenlebewesen darin sind die Nahrungsgrundlage für viele Tiere - zum Beispiel Vögel und Igel. Auch Bäume und Büsche waren positiv, besonders in Kombination mit Rasen. Wer Artenvielfalt in der Stadt fördern will, sollte aber noch weitere Faktoren im Blick halten. Zum Beispiel brauchen Bienen nicht nur Blumen, sondern auch Baumaterial für ihre Nester und einen warmen Standort, also in der Nähe des Stadtkerns.

Die Forschenden sagen: Plätze müssen nicht immer komplett umgestaltet werden. Auch mit wenigen gezielten Maßnahmen lässt sich schon viel erreichen.