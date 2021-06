Vor rund einem Monat sorgte in Nordrhein-Westfalen ein Wolf für Aufsehen - er war in der Nacht zum 19. Mai mitten in Köln gesichtet worden.

Jetzt ist klar: Der Wolf* kam ursprünglich aus dem Alpenraum. Wie das NRW-Umweltportals berichtet, hat das Raubtier in der nördlichen Kölner Rheinaue vier Schafe getötet und vier weitere verletzt. Durch Speichelreste an den Schafen konnte der Wolf identifiziert werden. Das Männchen stammt demnach aus einer Population, die Gebiete in den Alpen in Italien, Frankreich und der Schweiz bewohnt. Unklar ist, wohin der Wolf inzwischen weitergezogen ist. Eine Sprecherin des Landesumweltamtes erklärte, dass junge Wölfe auf der Suche nach einem eigenen Gebiet oft mehrere hundert Kilometer zurücklegen. Schon im letzten Jahr waren zwei Wölfe aus den Alpen in Nordrhein-Westfalen nachgewiesen worden. In NRW gibt es inzwischen auch vier als Wolfsgebiet eingestufte Gegenden. Das Raubtier galt in Deutschland lange als ausgerottet. Seine Rückkehr ist ein Erfolg für die Artenvielfalt, bringt aber auch Probleme, vor allem in der Schafzucht. *Bei dem im Bild dargestellten Wolf handelt es sich um ein Symbolbild.