Ein Team von der Uni Stanford und weiteren Institutionen kam schon vor fünf Jahren zu dem Schluss, dass auf der Erde gerade das sechste Massenaussterben der Geschichte abläuft. Und: Dass es das Leben auf diesem Planeten, auch für den Menschen dramatisch verändern könnte.

Die Forschenden gehen inzwischen davon aus, dass im gesamten zwanzigsten Jahrhundert etwa 550 Landwirbeltierarten ausgestorben sind. Und in nur zwei Jahrzehnten könnten noch mal so viele dazu kommen. Die Beschleunigung liegt laut der neuen Studie daran, dass Tierarten und Populationen voneinander abhängen und so gemeinsam verschwinden.

Verantwortlich für das Artensterben sind laut Studie der Handel mit Wildtieren, Umweltzerstörung und andere menschliche Einflüsse. Dabei sei der Mensch selbst von intakten Ökosystemen abhängig. Ihre Studie haben die Wissenschaftler im Fachmagazin PNAS veröffentlicht.