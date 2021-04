Viele verschiedene Pflanzen und Vögel um uns herum sorgen dafür, dass es uns Menschen besser geht - vor allem mental.

Das schreiben deutsche Forschende in einem Fachmagazin. Für ihre Untersuchung haben die Forschenden Daten von 30.000 Personen in Deutschland ausgewertet. Dabei zeigte sich, dass es den Menschen dort, wo es eine größere Artenvielfalt gab, besser ging. Das war auch der Fall, wenn öffentliche Parks oder Grünflächen in der Nähe waren.

Einen kausalen Zusammenhang konnten die Forschenden nicht nachweisen - genauso wenig wie direkte positive Effekte der Artenvielfalt auf die körperliche Gesundheit der Menschen vor Ort. Sie gehen aber davon aus, dass es einen indirekten Zusammenhang gibt: Schließlich seien Menschen, die viel draußen in der Natur sind, auch körperlich aktiv. Und: Wo viel Artenvielfalt sei, seien auch oft die Umweltbedingungen besser.

Laut den Forschenden zeigt ihre Studie, dass Naturschutz auch die Gesundheit der Menschen verbessern kann.