In Deutschland dürfen Ärzte seit fast zwei Jahren Cannabis verschreiben - allerdings ist es nicht immer leicht, Nachschub zu bekommen.

Medien berichten, dass sich Israel durch den Export Steuereinnahmen in dreistelliger Millionenhöhe erhofft. Die Wirkstoffe im Cannabis können Schmerzen lindern und Entzündungen hemmen. Israel hat auch einen großen Forschungszweig, der sich mit Cannabis beschäftigt.

In Israel lassen sich rund 35.000 Patienten mit Cannabis behandeln. Und gestern hat die Regierung auch den Export erlaubt. Möglicherweise kommt dann schon im Sommer medizinisches Cannabis aus Israel nach Deutschland.

Die Pflanzen kommen laut Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte aus Kanada und den Niederlanden. Manchmal gibt es Lieferprobleme, was vielleicht gut sein könnte für Israel. Denn das Land plant, schon bald medizinisches Cannabis zu exportieren.

"Made in Germany" dauert noch

Ende 2020 soll es die erste offizielle Cannabis-Ernte in Deutschland geben. Es geht um das medizinische Cannabis, dessen Anbau die "Cannabis-Agentur" des Bundesinstituts für Arzneimittel in Auftrag geben will.

Das Ganze läuft höchst offiziell über eine Ausschreibung mit 13 Losen für eine Produktionsmenge von je 200 kg Cannabis pro Jahr. Darauf haben sich 79 Bieter beworben. Das Bundesinstitut will bis Jahresmitte entscheiden, welche Bieter den Zuschlag bekommen.

Seit Anfang 2017 dürfen Ärzte bei uns ihren Patienten Cannabis verschreiben. Bisher wird es aus dem Ausland importiert, das soll auch weiter möglich bleiben. Mit dem Medizin-Cannabis made in Germany wollen die Behörden sicherstellen, dass es Arzneimittelqualität hat.