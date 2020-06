In Deutschland gibt es eine ziemlich weit verbreitete Annahme: dass Menschen, die privat krankenversichert sind, schneller einen Arzttermin bekommen als gesetzlich Versicherte.

Ist tatsächlich so, bestätigen jetzt Forschende vom RWI Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung und der Cornell-Uni in den USA. Sie haben das ganz einfach ausprobiert. Dafür hat eine Testperson bei knapp 1000 Facharztpraxen in ganz Deutschland versucht, einen Termin zu bekommen - und zwar jeweils zwei Mal: einmal mit privater und einmal mit gesetzlicher Krankenversicherung.

In 85 Prozent der Fälle bekam die Testperson einen Termin - die Wahrscheinlichkeit war mit privater Krankenversicherung aber sieben Prozent höher. Und: Mit gesetzlicher Krankenversicherung war die Wartezeit doppelt so lang - nämlich im Schnitt 25 Tage im Vergleich zu zwölf Tagen.

Gesetzlich versichert = doppelte Wartezeit

Je größer der Unterschied war, wieviel mit einer Behandlung verdient werden konnte, desto größer war auch der Unterschied bei der Wartezeit. Aus Sicht der Forschenden zeigt das, dass Geld der Hauptgrund für die Ungleichbehandlung ist.

Außerdem hat die Untersuchung gezeigt, dass die Unterschiede im Westen Deutschlands und in Städten größer waren als im Osten und in ländlichen Gegenden.