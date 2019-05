Davon gibt es dort insgesamt 95.000 - unter anderem am Himalaya und am Hindukusch. Dass die Gletscher dort abschmelzen, hat aber tatsächlich auch positive Nebeneffekte, wie ein Forscher im Fachjournal Nature schreibt. Denn dadurch gelangen jeden Sommer 36 Kubikkilometer Schmelzwasser in die Flüsse - das ist so viel wie 14 Millionen Schwimmbecken olympischer Größe. Und dieses Schmelzwasser sorgt dafür, dass die über 220 Millionen Menschen in der Region auch während langer Dürreperioden mit Wasser versorgt sind. Der Forscher meint: Gäbe es die Gletscher und ihr Schmelzwasser nicht, dürfte Wasser in den nächsten Jahrzehnten so knapp werden, dass es extrem teuer wird. Und das wiederum könnte die ganze Region destabilisieren.

Auf Dauer könnte Wasser dort durch den fortschreitenden Klimawandel aber trotzdem knapp werden: Durch Schneefall auf den Gletschern bilden die sich nämlich nicht so schnell neu wie sie abschmelzen. Um genau zu sein, schmelzen die Gletscher mehr als anderthalb mal so schnell ab, wie sie sich regenerieren.