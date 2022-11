Nach einem Bericht von Klimaschutzorganisationen aus Asien lässt sich mit Sonnenenrgie viel Geld sparen.

Demnach wurden in sieben asiatischen Ländern in diesem Jahr schon rund 34 Milliarden Dollar eingespart - am meisten in China, wo Solarenergie fünf Prozent des Strombedarfs gedeckt hat. Laut Bericht musste China keine zusätzliche Kohle oder Gas importieren und vermied so Kosten in Höhe von über 20 Milliarden Dollar. Japan hatte die zweithöchsten Einsparungen, gefolgt von Indien.

Eine Energieexpertin, die an der Studie gearbeitet hat, sagte, die asiatischen Länder müssten ihr riesiges Solarpotenzial ausschöpfen, um schnell von den teuren fossilen Brennstoffen wegzukommen.