Wer nach Bali reist, wird dort keinen frei lebenden Kakadu sehen. Auf der Nachbarinsel Lombok dagegen schon.

Ähnlich ist es mit Beuteltieren: In Australien leben Kängurus und Koalas. Weiter östlich in Indonesien, auf der Insel Borneo zum Beispiel gibt es die dann nicht mehr. Und auch in Australien gibt es viele Tiere nicht, die in Asien typisch sind, wie Tiger oder Nashörner.