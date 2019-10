Seit dem Wochenende verkauft Indien keine Zwiebeln mehr ins Ausland - und das treibt vielen Käufern in Asien jetzt sprichwörtlich die Tränen in die Augen.

Denn Indien ist der größte Zwiebelverkäufer der Welt - und durch den Export-Stopp sind die Zwiebelpreise in Asien diese Woche extrem gestiegen. In Nepal verdoppelten sich die Preise, in Bangladesch kosten Zwiebeln inzwischen das Doppelte, aber auch in Sri Lanka und Malaysia ist die Knolle deutlich teurer geworden.

Zwiebeln sind ein beliebtes Gemüse, sie gehören in den Ländern in viele Gerichte. Bangladesch hat jetzt angefangen, eigene Lagerbestände auf den Markt zu bringen, Sri Lanka hat Bestellungen nach Ägypten und China geschickt. Auch Indien selbst kauft inzwischen in Ägypten Zwiebeln nach, um die Preise im Inland zu beruhigen.

Indien hatte den Export-Stopp verhängt, weil die Überschwemmungen während des Monsuns für eine schwache Ernte gesorgt haben.