Der Wikileaks-Gründer Julien Assange wurde in der ecuadorianischen Botschaft in London offenbar ausgespäht.

Der NDR hat deshalb jetzt Strafanzeige gestellt. Der Sender hat nach eigenen Angaben Dokumente und Video-Aufnahmen, die zeigen, dass auch deutsche Journalisten - darunter NDR-Mitarbeiter - betroffen sind.

Ein spanisches Sicherheitsunternehmen soll Assange und seine Besucher im Laufe der Zeit immer mehr überwacht haben. Die Rede ist unter anderem von versteckten Mikros im Botschaftsgebäude und Vermerken über Besucher.

Das gesammelte Material soll dem NDR zufolge auch an Auftraggeber in den USA gegangen sein - darunter mutmaßlich ein Geheimdienst. Das Sicherheitsunternehmen weist die Vorwürfe zurück.

Assange war im April in London verhaftet worden und sitzt in Großbritannien im Gefängnis. Vorher hatte er sieben Jahre lang in der ecuadorianischen Botschaft in London Asyl bekommen.