Wer eine Spinnenphobie hat, möchte diesen maritimen Tieren wohl lieber nicht begegnen: Asselspinnen können bis zu 30 Zentimeter groß werden und staksen auf langen, dünnen Beinen umher.

Die Wahrscheinlichkeit, dass man ihnen begegnet, ist aber auch nicht besonders groß: Die großen Exemplare dieser Art leben in der Antarktis, und außerdem am Meeresboden. Ein Rätsel war bisher, wie die polaren Asselspinnen ihren Nachwuchs großziehen. Bei den meisten Vertretern dieser Tiergruppe trägt nämlich das Männchen die Babys, also die Larven umher, bei denen in der Antarktis wurde das aber noch nie beobachtet.

Festkleben statt rumtragen

Deshalb haben Forschende einige Asselspinnen gefangen und eine Zeit lang in Wasserbecken gehalten. Dabei zeigte sich, dass die Männchen mehrere Tage damit verbrachten, die frisch vom Weibchen gelegten Eier am felsigen Boden festzukleben. Dort hätten sie sich mehrere Monate lang entwickelt, bis schließlich winzige Larven geschlüpft seien. Nach kurzer Zeit waren die Eier von Algen überwuchert und damit perfekt getarnt. Wahrscheinlich deshalb wurden sie vorher noch nie gesehen.

Anders als der Name vermuten lässt, zählen Asselspinnen nicht zu den Spinnentieren, sondern sie sind eine eigene, nur im Meer lebende Tiergruppe.