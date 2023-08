Im dänischen Nationalmuseum liegt ein fast 3.000 Jahre alter Ziegelstein aus Ton - und der hat sich jetzt als eine Art Zeitkapsel entpuppt.

Er stammt vom Palast des Königs von Assyrien, Ashurnasirpal II. Assyrien war da, wo heute der Nordirak liegt - und Forschende konnten jetzt Proben aus dem Inneren dieses Tonziegels genauer untersuchen. Denn darin war rund 3000 Jahre alte DNA eingeschlossen.

Die haben sie dann sequenziert und darin 34 verschiedene Arten von Pflanzen gefunden, darunter Kohl, Heidekraut oder Birken. Der Ton besteht nämlich hauptsächlich aus Matsch, der damals am Ufer des Flusses Tigris gesammelt und dann in Ziegelform gepresst und in der Sonne getrocknet wurde.

Tonziegel als neue DNA-Quelle

Die Forschenden sind ganz schön begeistert, denn die DNA aus dem alten Ziegelstein gibt ihnen Aufschluss darüber, wie der heutige Nordirak damals aussah. Sie hoffen, dass sich auf die gleiche Weise andere Tonziegel von anderen Orten analysieren lassen, denn an Ausgrabungsstätten werden eigentlich immer Tonziegel gefunden.



