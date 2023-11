Es gibt neue Bilder von der Nasa-Sonde Lucy - und damit eine neue Überraschung.

Die Sonde war letzte Woche testweise an dem Asteroiden Dinkinesh vorbeigeflogen - eigentlich nur, um zu schauen, ob die Instrumente an Bord alle funktionieren. Die Bilder zeigten dann aber, dass Dinkinesh ein Asteroiden-Paar ist. Doch das ist offenbar noch nicht alles: Weitere Bilder zeigen jetzt, dass einer der Partner wiederum ein Doppelasteroid ist, der wiederum um den anderen kreist. Ein Nasa-Forscher sagt, das sei das erste Mal, dass so etwas beobachtet worden sei. Wie genau das alles funktioniere, könnten er und seine Kolleginnen und Kollegen sich auch noch nicht erklären.

Die Nasa-Sonde Lucy ist seit zwei Jahren im All unterwegs und eigentlich auf dem Weg zum Jupiter: Da soll sie eine Gruppe von Asteroiden untersuchen, die um den Jupiter herum unterwegs sind und die Sonne auf derselben Bahn umkreisen wie der Planet. Die Mission soll Näheres darüber herausfinden, wie unser Sonnensystem und die Planeten entstanden sind.