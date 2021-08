Der Asteroid Phaeton benimmt sich seit einiger Zeit wie ein Komet.

Seit er der Sonne besonders nah ist, ist er heller geworden. Außerdem stößt er Gesteinsbrocken von seiner Oberfläche ab. Bei Kometen weiß man: Die Kraft dafür kommt von Eis unter der Oberfläche. Wenn dieses Eis plötzlich verdampft, sprengt es Felsbrocken ab. Das so entstandene Gas verursacht den hellen Schweif, den wir von Kometen kennen. Asteroiden wie Phaeton aber haben kein Eis, das verdampfen könnte. Sie bestehen hauptsächlich aus Gestein.

So heiß, dass Natrium verdampft

Forschende aus Kalifornien meinen: Das Element Natrium könnte das Phänomen erklären. Die Umlaufbahn von Phaeton führt so nah an die Sonne, dass sich die Oberfläche des Asteroiden bis auf etwa 750 Grad Celsius erhitzt. Das könnte nach Ansicht der Autorinnen und Autoren reichen, um Natrium verdampfen zu lassen - und so die neue Helligkeit und das Wegschleudern von Felsbrocken bei Phaeton erklären.

Das Team hat seine Erkenntnisse im "Planetary Science Journal" veröffentlicht.