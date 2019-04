Für Weltraumverhältnisse ist das 'ne ziemlich kurze Zeit. Eigentlich geht man davon aus, dass es viele Millionen Jahre dauert, bis sich rund um einen Stern Gas- und Staubteilchen immer mehr verdichten und schließlich zu einem Planeten werden. Es kann aber auch deutlich schneller gehen, sagen Forscherinnen am Jülich Supercomputing Centre und an der Queens University Belfast. Nämlich, wenn die Entstehung statt auf Staubkörnchen-Größe schon auf Wolkenkratzergröße losgeht. In etwa so groß war der Himmelskörper Oumuamua, der unserem Sonnensystem vor eineinhalb Jahren einen Besuch abgestattet hat.

Die Astrophysikerinnen haben ausgerechnet, dass solche Felsbrocken, die zwischen den Sonnensystemen umherdriften, ziemlich häufig sind. Auf jeden Stern kommen demnach mindestens zehn Millionen solcher Brocken. Die meisten seien zu schnell, um von einem Stern eingefangen zu werden. Und einige fallen in Sterne hinein. Aber es bleiben noch genügend übrig, um zu Keimzellen für Planeten zu werden und eine Turbo-Planeten-Evolution möglich zu machen.