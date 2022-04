Wie genau entstehen Planeten?

Die Erde ist wie die meisten anderen Planeten im Sonnensystem durch Akkretion entstanden, also durch langsame Anreicherung von Staub und größeren Brocken.

Gasplaneten wie Jupiter oder Saturn sind aber sehr weit von der Sonne entfernt - so weit, dass eigentlich zu wenig Staub als Baumaterial zur Verfügung stand. Das gilt auch für einige Exoplaneten. Deshalb vermuten Forschende schon länger, dass sie durch einen lokalen Kollaps von Gas entstanden sein könnten. Die bisher entdeckten Planeten sind aber schon so alt, dass nicht klar ist, wie nah am Stern sie entstanden und ob sie dann weiter gewandert sind.

Die Beobachtung eines internationalen Forschungsteams könnte diese Lücke jetzt schließen: Das Team hat beim Jungstern AB Aurigae einen noch wachsenden Planeten entdeckt, der zu weit von seinem Stern entfernt ist, als dass er durch Akkretion entstanden sein könnte. Und er ist erst rund eine Million Jahre alt - für einen Planeten ist das quasi noch das Embryonalstadium. Das könnte der Beleg sein, dass solche Planeten durch einen Gaskollaps entstehen können.