So groß ist der Durchmesser von Hygiea - der mit Abstand kleinste Zwergplanet, der bisher in unserem Sonnensystem entdeckt wurde. Er ist nicht einmal halb so groß wie Ceres. Der galt bisher als der Kleinste unter den Kleinen.

Bis jetzt erfüllen nur fünf andere Zwergplaneten die dafür nötigen Kriterien. Für Zwergplaneten gelten nämlich bestimmte Regeln: Unter anderem muss er die Sonne umkreisen und darf kein Mond sein. Außerdem muss er durch seine Schwerkraft eine kugelige Form haben - und genau die wurde bei Hygiea jetzt bestätigt. Dafür hat ein internationales Forschungsteam ihn mit dem SPHERE-Instrument am Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte in Chile näher untersucht und die Beobachtungsdaten mit Computermodellen kombiniert. Dabei fanden sie auch heraus, dass Hygiea knapp 14 (13,8) Stunden braucht, um sich einmal um sich selbst zu drehen.

Die Studie ist kostenpflichtig im Fachmagazin Nature Astronomy erschienen.