Großbritannien, Argentinien, El Salvador - mehrere Länder haben den Corona-Impfstoff der schwedisch-britischen Pharmafirma Astrazeneca schon zu gelassen.

Bis das Mittel auch in der EU verabreicht werden kann, dauert es wahrscheinlich aber noch. Warum, das hat die europäische Arzneimittelagentur EMA jetzt erklärt. Sie teilte mit, dass sie anders als die Behörden beispielsweise in Großbritannien keine Notfallzulassungen vergibt, sondern eine bedingte Marktzulassung. Damit verbunden sind bestimmte Schutzmaßnahmen, Kontrollen und Verpflichtungen. Laut EMA soll so garantiert werden, dass der Impfstoff den EU-Standards entspricht - unter anderem was Sicherheit und Wirksamkeit angeht.

Die Daten werden nach und nach eingereicht

Die EMA prüft den Impfstoff von Astrazeneca nach eigenen Angaben im sogenannten Rolling-Review-Verfahren. Dabei werden Daten von den Herstellern nach und nach eingereicht. Das soll den Prozess beschleunigen. Bisher sind laut EMA einige vorläufige Daten zu Sicherheit und Wirksamkeit bewertet worden, die in vier laufenden klinischen Studien in Großbritannien, Brasilien und Südafrika erhoben wurden. Zuletzt seien am 21. Dezember neue klinische Daten veröffentlicht worden. Die Behörde erwartet im Januar neue Informationen.