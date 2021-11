Sein Flug ins All ist wegen schlechten Wetters verschoben worden.

Jetzt wartet der deutsche Astronaut Matthias Maurer zusammen mit zwei Nasa-Kollegen und einer Kollegin in Cape Canaveral auf den nächsten Versuch übermorgen. Die Wartezeit vertreibt sich Maurer auch mit Musik. Im Interview sagte der Materialwissenschaftler, dass er an den Tagen vorm Start entspannte und Gute-Laune-Musik hören will - zum Beispiel Moby, Morcheeba oder Coldplay. Bei der Vorbereitung auf den Raketenstart dann eher Rock von Metallica oder AC/DC.

Wegen eines Sturmtiefs hatte die US-Raumfahrtbehörde den Start von gestern auf Mittwochmorgen um 6:10 Uhr Mitteleuropäische Zeit verlegt. Andocken an die Internationale Raumstation ISS soll die Crew knapp 22 Stunden später. Maurer wird ein halbes Jahr auf der ISS verbringen. Für die Zeit sind mehr als hundert wissenschaftliche Experimente geplant, von denen ein Drittel in Deutschland entwickelt wurde.