Wenn ein Asteroid in die Erdatmosphäre eindringt, dann zerfällt er normalerweise nach und nach in immer kleinere Stücke, die dann irgendwo auf der Erde zu Boden fallen.

Das bedeutet, dass von dem Asteroiden beziehungsweise seinen Teilen keine große Gefahr ausgeht. Doch manchmal ist es anders - wie zum Beispiel vor zweieinhalb Jahren: Da ist ein Asteroid über Frankreich explodiert, nachdem er als Ganzes in die Erdatmosphäre eingedrungen war. Das haben Forschende aus Kanada festgestellt, als sie sich Videoaufnahmen davon angesehen haben. Ihnen zufolge ist der Asteroid wie eine Bombe 28 Kilometer über der Erdoberfläche explodiert - mit der Kraft von 29 Tonnen Dynamit. Weil der Asteroid relativ klein war - so groß wie ein aufblasbarer Strandball - ist trotzdem nicht viel passiert.

Im Fachmagazin Nature Astronomy schreibt das Forschungsteam, dass nicht ganz klar ist, warum dieser Asteroid nicht zerfallen ist, als er in die Erdatmosphäre eintrat. Die Forschenden glauben, dass es damit zu tun haben könnte, dass er von einem anderen Asteroiden abgespalten war und dadurch sozusagen abgehärtet wurde. Das Team warnt, dass Asteroiden der gleichen Art, die größer sind und später explodieren auf der Erde, potenziell großen Schaden anrichten könnten.