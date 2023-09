Eine Tasse Trümmer - das ist das Ergebnis einer siebenjährigen Nasa-Mission.

Kommendes Wochenende wird eine Sonde der US-Raumfahrtbehörde nach gut 6 Milliarden Kilometern durchs Weltall an der Erde vorbeifliegen. Sie soll die Trümmer in einer Kapsel abwerfen, die dann bestenfalls mit einem Fallschirm in der Wüste von Utah landet. Die Trümmer stammen vom Asteroiden Bennu, die Sonde hatte sie in einer spektakulären Landung eingesammelt.

Die Nasa-Forschenden erwarten etwa 250 Gramm Staub und Steine - mehr als je zuvor von einem Asteroiden geborgen wurde. Japan hatte mal etwa einen Teelöffel voll von zwei anderen Asteroiden-Missionen einsammeln können.

Die Forschenden sehen das Material als eine Art Zeitkapsel an, aus der Frühzeit unseres Sonnensystems. Es könnte mehr über die Entstehung der Erde und des Lebens verraten.