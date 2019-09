Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

So etwas gibt es in einer Galaxie nur alle 10.000 bis 100.000 Jahre einmal. Das Ganze ist in etwa 475 Millionen Lichtjahren Entfernung von uns passiert. Die Forschenden gehen davon aus, dass der zerstörte Stern in etwa so groß war wie unsere Sonne - und das Schwarze Loch eine Masse von sechs Millionen Sonnen hat.



Die Studie ist im Astrophysical Journal erschienen.