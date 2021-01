Hyperschnellläufer treten nicht bei den Olympischen Spielen an.

Darunter verstehen Forschende in der Astronomie Sterne, die sich besonders schnell durchs Weltall bewegen. Rund 600 neue davon hat ein Astronomie-Forschungsteam jetzt in unserer Milchstraße ausfindig gemacht. Rund die Hälfte der entdeckten Rasersterne sind sogar so schnell unterwegs, dass sie der Anziehungskraft unserer Galaxie entkommen könnten. Im Gegensatz dazu wird der Großteil der Sterne von der Gravitation in der Milchstraße festgehalten und kreist auf festen Bahnen um das Zentrum der Galaxie. Das trifft auch auf unsere Sonne zu.

Von dem Fund berichten die chinesischen Forschenden in einem astronomischen Fachjournal. Sie haben für ihre Entdeckung die Daten von insgesamt zehn Millionen Sternen ausgewertet.