Die Bedingungen auf dem Planeten sind aber eher das genaue Gegenteil: Es gibt starken Wind, es ist etwa 500 Grad (Celsius) warm, und es riecht nach Schwefeldioxid, also wie abgebrannte Streichhölzer. Die Sandwolken bestehen aus eben diesem Schwefeldioxid, Silikatpartikeln und Wasser. Aus ihnen regnet es auch Sand. Weil es in den tieferen Atmosphärenschichten so heiß ist, verdampft der Sandregen auf dem Weg nach unten aber wieder und wird erneut in die Wolkenschicht transportiert - so ähnlich entstehen Wolken auf der Erde.



Der wissenschaftliche Name des Planeten lautet Wasp-107b, er ist 200 Lichtjahre von der Erde entfernt und knapp elfmal so groß wie die Erde.