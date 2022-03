Die Erforschung des Weltraums hat auch viel Wissen über den Klimawandel gebracht.

Auf der anderen Seite hat die Astronomie als Forschungsdisziplin aber auch überdurchschnittlich viel zum Klimawandel beigetragen – denn sie hat im wahrsten Sinne des Wortes einen astronomischen CO2-Fußabdruck.

Ein CO2-Ausstoß wie der Verkehr Österreichs

Ein internationales Wissenschaftsteam hat berechnet, dass alle aktiven Astromomie-Forschungsinstitute weltweit zusammengenommen pro Jahr rund 20 Millionen Tonnen CO2 ausstoßen. Das sei etwa so viel, wie in einem Jahr in Österreich im gesamten Verkehrssektor anfällt. Von den Astronomie-Emissionen entfällt ein Fünftel auf berufsbedingte Flugreisen, zum Beispiel zu Konferenzen, ein Drittel auf weltraumgestützte Missionen mit Raketen, Sonden und Teleskopen. Den Rest macht die übrige Infrastrukur aus, zum Beispiel Supercomputer oder schlicht die Heizung im Büro.

Um die Astronomie klimafreundlicher zu machen, empfehlen die Forschenden, das Tempo beim Bau neuer Teleskope, aber auch den Druck zu immer mehr neuen Publikationen rauszunehmen. Stattdessen könnte man auf Bestehendes wie Datenarchive zurückgreifen.