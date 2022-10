Vor acht Tagen wurde die Welt von einem Rekord-Ausbruch von Gammastrahlen getroffen.

An verschiedenen Beobachtungsteleskopen haben Fachleute Energien von bis zu 18 Teraelektronenvolt gemessen - das ist fast doppelt so viel wie der bisher stärkste gemessene Gammablitz. Laut einer Mitteilung der US-Raumfahrtbehörde Nasa stammt der Strahlenausbruch höchstwahrscheinlich von einer besonders starken Supernova - also dem Kollaps eines Sterns, der zur Entstehung eines schwarzen Loches führte.

Strahlenausbruch ist kein Problem

Dabei wurden laut Nasa Teilchenströme mit enormer Energie und Geschwindigkeit ins All geschleudert, und die wiederum setzten Gammastrahlen frei. Für die Erde selbst ist der Gammastrahlenausbruch laut den Fachleuten kein Problem. Forschende sehen aber die Chance, aus den gesammelten Daten Erkenntnisse zu gewinnen unter anderem über die Entstehung schwarzer Löcher.