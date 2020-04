In der Nacht von heute auf morgen kann der Meteorschauer der Lyriden beobachtet werden. Ursache für den Schauer ist ein Komet namens Thatcher. Immer Mitte April kreuzt die Erde den Staubschweif des Kometen. Die Folge: Es regnet Sternschnuppen.

Schon 687 vor Christus haben chinesische Hofastronomen von diesem Himmelsphänomen berichtet. Allerdings hat das Schauspiel auch schon vorher stattgefunden, ohne unsere Aufmerksamkeit: Etwa vor 1,5 Millionen Jahren ist der Schweif entstanden.

Die Lyriden sind im Sternbild Leier zu sehen, das im Nordosten an unserem Sternenhimmel aufgeht und dann über den Nachthimmel wandert. Am besten lassen sich die Sternschnuppen in den frühen Morgenstunden am Mittwoch beobachten.