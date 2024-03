Die US-Raumfahrtbehörde Nasa erwartet in den nächsten Monaten eine sehr helle sogenannte Nova-Explosion.

Es geht um einen Helligkeitsausbruch in einem rund 3.000 Lichtjahre entfernten Sternensystem. Das kommt dort laut Nasa nur etwa alle 80 Jahre vor. Normalerweise ist das Sternensystem (T Coronae Borealis) zu dunkel, um es mit bloßem Auge zu sehen. Während der Nova-Explosion scheint es aber genauso hell wie der Polarstern. In dieser Zeit soll das Sternensystem dann mehrere Tage mit bloßem Auge sichtbar sein. Und weitere Tage zumindest noch mit einem Fernglas. Zuletzt gab es so etwas 1946.

Den genauen Zeitpunkt der Nova-Explosion können die Fachleute nicht voraussagen. Sie gehen davon aus, dass das Ganze bis September passiert ist.