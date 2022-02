Sieben Jahre lang hat ein internationales Forschungsteam Radiosignale aus dem All gesammelt.*

Die Daten haben sie zu einer Himmelskarte zusammengebaut und jetzt veröffentlicht. Darauf wurden zum ersten Mal 4,4 Millionan Galaxien sichtbar gemacht - eine Millionen dieser Galaxien war vorher gar nicht bekannt. Die meisten Objekte in dieser neuen Himmelskarte sind Milliarden Lichtjahre entfernt. In der Regel handelt es sich dabei um Galaxien, die in ihrem Zentrum massereiche Schwarze Löcher oder Gebiete mit sehr starker Sternbildung haben.

Allerdings ist das Projekt noch nicht abgeschlossen. Aktuell haben die Forschenden etwa ein Viertel der Daten gesammelt, die das Projekt insgesamt erheben will. Sie nutzen dafür ein riesiges Radioteleskop-Netz in den Niederlanden, das "LOFAR" heißt - es besteht aus mehr als 50 Empfängerstationen, die sich in sieben europäischen Ländern befinden.

In Deutschland gibt es sechs Mess-Stationen, die unter anderem vom Forschungszentrum Jülich und den Universitäten in Bochum, Hamburg und Bielefeld betrieben werden.

*Das Bild ist ein Symbolbild und zeigt einen Kugelsternhaufen, der zur Milchstraße gehört.