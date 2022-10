Nicht nur Menschen rülpsen manchmal nach dem Essen - sondern auch Schwarze Löcher.

Normalerweise passiert das relativ bald, nachdem sich ein Schwarzes Loch einen Stern einverleibt hat. Doch offenbar können auch mal gut zweieinhalb Jahre dazwischen liegen. Das haben Astronomen aus den USA beobachtet.

In einem Fachmagazin schreiben sie, dass im Oktober 2018 Teleskopaufnahmen zeigten, wie ein kleiner Stern zu nah an ein Schwarzes Loch geriet, das über 650 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Doch erst im Juni 2021, also zweieinhalb Jahre später, leuchtete das Schwarze Loch wieder auf und stieß wieder Sternenmaterial aus. So etwas hatten die Forschenden noch nie gesehen. Sie richteten sofort mehrere riesige Teleskope, die auf der ganzen Welt verteilt sind, auf das Schwarze Loch, um das Ganze genauer zu untersuchen.

In ihrem Paper kommen die Forschenden zu dem Schluss, dass das Schwarze Loch tatsächlich erst zweieinhalb Jahre später anfing, das Sternen-Material auszurülpsen. Sie wollen jetzt genauer untersuchen, ob solche langen Verzögerungen vielleicht doch häufiger vorkommen als aktuell angenommen.