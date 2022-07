Schwarze Löcher im Weltall haben eine so große Anziehungskraft, dass nicht mal Licht den Bereich verlassen kann.

Im Zentrum unserer Milchstraße gibt es auch so ein dunkles Loch, das "Sagitarrius A" heißt. Wegen seiner Anziehungskraft hat es Astronominnen und Astronomen der Uni Köln überrascht, als sie einen Stern entdeckt haben, der sich von der Anziehung offenbar frei macht. Mit mehreren Teleskopen haben sie S4716 beobachtet. Er bewegt sich mit knapp 150 Millionen Kilometern Entfernung für astronomische Verhältnisse nah an dem Loch und umkreist es mit einer Geschwindigkeit von 8.000 Kilometern in der Sekunde - und ist damit innerhalb von vier Jahren einmal rum.

Die Forschenden sprechen vom bislang schnellsten beobachteten Stern, der ein schwarzes Loch umkreist.