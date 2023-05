Eines Tages wird vermutlich die Sonne die Erde verschlingen - das passiert allerdings erst in etwa fünf Milliarden Jahren.

Aber Forschende haben sowas jetzt bei einem anderen Stern quasi live beobachten können - zum ersten Mal. Der Stern ist schon doppelt so alt wie unsere Sonne und hat sich am Ende seines Lebens stark ausgedehnt und dabei einen Planeten in seiner Nähe verschlungen. Anschließend hat er wie mit einem Rülpser jede Menge Energie und Material ins All geschleudert.

Ein Rülpser aus Energie und Material

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schätzen, dass so etwas nur wenige Male pro Jahr in der ganzen Milchstraße auftritt. Forschende hatten schon öfter beobachten können, wie sich ein sterbender Stern aufbläht - manchmal sogar um das Tausendfache seiner Größe. Aber noch nie wurde aber beobachtet, wie ein Planet verschlungen wird.