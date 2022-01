Auch bei Sternen gibt es eine sogenannte Reifezeit - also die Zeit, die Sterne brauchen, um sich zu bilden.

Und das geht wohl deutlich schneller als bisher gedacht. Darauf weisen Beobachtungen von chinesischen Forschenden hin. Sie haben mithilfe des größten Radioteleskops der Welt eine bestimmte Gaswolke (Lynds 1544) und deren Sternenembryo untersucht. Dieser Sternenembryo - also ein prästellarer Kern - liegt in einer Molekülwolke, die sozusagen eine riesige Brutstätte für Sterne ist. Die Forschenden zoomten nah heran und stellten fest, dass sich der winzige Sternenembryo schneller bildet als angenommen - und zwar dank schwacher Magnetfelder.

Denn die magnetischen Kräfte halten die Materie an ihrem Platz. Dabei dominiert die Magnetkraft offenbar in der äußeren Schicht des prästellaren Kerns, während in der inneren Schicht die Schwerkraft stärker ist. Laut den Forschenden bilden sich Sterne in diesem Fall also zuerst in der Molekülwolke und verdichten sich danach erst im Kern. Sollte das auch auf andere Gaswolken zutreffen, sei das eine revolutionäre Entdeckung.