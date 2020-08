Eine Supernova im All kann ganz schön Staub aufwirbeln.

Und der könnte sogar schon bei uns auf der Erde gelandet sein. Das schreibt ein Astrophysik-Team in einem Fachmagazin. Die Forschenden haben in jahrtausendealten Sedimenten in der Tiefsee jetzt Eisen-60-Isotope gefunden. Die kommen natürlicherweise nicht auf der Erde vor.

Eisen-60-Isotope stammen fast immer von Supernovae

Die Forschenden vermuten, dass zumindest ein Teil dieser Atome aus einer riesigen Staub- und Gaswolke stammen könnte, durch die sich unser Sonnensystem bewegt. Möglicherweise entstand die Wolke bei einer Supernova, also als ein massereicher Stern explodierte. Solche Sterne sind nämlich fast die einzigen, die die Eisen-60-Isotope bilden.

60 Gramm auf der ganzen Erde

Auf der Erde ist davon allerdings nicht mehr so viel gelandet: In der Probe aus der Tiefsee fanden die Forschenden gerade mal 19 der besonderen Eisen-Atome. Hochgerechnet wären das 60 Gramm auf der gesamten Erde.