Diesmal haben Astronominnen und Astronomen ein völlig neues Objekt entdeckt, das dreimal pro Stunde einen riesigen Energieschub freisetzt. Das Forschungsteam glaubt, dass es sich um einen Neutronenstern oder einen Weißen Zwerg handeln könnte. Das sind Kerne von kollabierten Sternen mit einem ultrastarken Magnetfeld.

Einzigartiges Objekt

Das seltsame Objekt ist nur 4000 Lichtjahre entfernt. Es dreht sich im Weltraum und sendet alle zwanzig Minuten für eine Minute einen Strahl aus. Die Astrophysikerin, die das Entdeckungsteam leitet, sagt, es sei gruselig, weil nichts am Himmel bekannt sei, was so etwas tue.