WIT - so nennen Astronominnen und Astronomen Sterne, die irgendwie nicht in die gängigen Raster passen.

Die drei Buchstaben stehen dabei für "What is this?" also "Was ist das?" auf Englisch. So einen WIT-Stern in einer Entfernung von mehr als 25.000 Lichtjahren hat jetzt ein Forschungsteam beschrieben. Die Forschenden beobachteten ihn mithilfe eines Teleskops in Chile, als ihnen auffiel, dass der Stern plötzlich sehr schnell dunkler wurde. Er verlor 97 Prozent seiner Leuchtkraft und blieb ein halbes Jahr lang so, bis er wieder zu seiner alten Helligkeit zurückfand. Alle bisherigen Theorien, um diese Veränderungen zu erklären, passten nicht.

These: Es gibt Verdunklungsscheiben

Die Forschenden machten deshalb eine neuen These auf: Es muss da draußen einen Planeten geben, der den WIT-Stern umkreist. Dieser Planet wird wiederum von einer riesigen Scheibe aus Weltraumstaub umschwirrt. Und diese Scheibe hat im Vorüberziehen den Stern verdunkelt. Sollte diese These stimmen, dann muss es laut den Forschenden noch mehr dieser Verdunklungsscheiben geben - und die wollen sie jetzt suchen.