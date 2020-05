Das könnte man als Laie bei der neuesten Entdeckung der Forschenden von der Europäischen Südsternwarte denken. Sie haben mit einem Teleskop in Chile in 520 Lichtjahren Entfernung deutliche Hinweise auf die Geburt eines Planeten gefunden. Man weiß, dass Planeten in Scheiben aus Staub und Gas entstehen, die um junge Sterne kreisen - und zwar dann, wenn kaltes Gas und Staub zusammenklumpen.



In einer solchen Scheibe um den Stern "AB Aurigae" im Sternbild Fuhrmann haben die Forschenden nun einen "Knick" entdeckt, der möglicherweise die Stelle der Planetengeburt markiert. Sie sagen, es sei wichtig, den Moment zu beobachten, an dem der Planet entsteht. So könne man künftig besser verstehen, wie genau sich Planeten bilden und wachsen.