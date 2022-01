Außerhalb von unserem Sonnensystem gibt es unzählige Sterne, die von Planeten umkreist werden.

Diese Exoplaneten zu entdecken, ist gar nicht so einfach. Denn für bisherige Teleskope sind sie zu weit entfernt und reflektieren zu wenig Licht. Ein internationales Forschungsteam konnte jetzt mit Hilfe der so genannten Transitmethode einen weit entfernten Exoplaneten aufspüren. Sie haben mit Hilfe verschiedener Teleskope nach Helligkeitseinbrüchen bei einem bestimmten Stern gesucht, der mutmaßlich von einem Planeten umkreist wird. So ein Einbruch oder Flackern entsteht, wenn ein Exoplanet vorm leuchtenden Stern vorbeizieht.

Die Forschenden haben so den Exoplaneten TOI-2257 b entdeckt, der einen roten Zwergstern innerhalb von 35 Tagen kreisförmig umläuft. Sein Radius ist mehr als doppelt so groß wie der der Erde. Nach Angaben der Forschenden könnte 2257 b mit seiner großen Umlaufbahn der exzentrischste Exoplanet sein, der bisher beobachtet wurde.