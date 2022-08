Die Organisation Ärzte ohne Grenzen ist meistens in ärmeren Ländern im Einsatz, wo es eine schlechte Gesundheitsversorgung gibt.

Aber seit heute behandeln Ärzte ohne Grenzen erstmals auch Menschen in den Niederlanden - und zwar am nationalen Asylzentrum Ter Apel. Das liegt im Norden, direkt an der deutschen Grenze.

Das Zentrum ist völlig überfüllt: Seit Wochen übernachten jeweils etwa 700 Asylsuchende im Freien. Ärzte ohne Grenzen nannte die Zustände dort unmenschlich und warf der niederländischen Regierung vor, zu wenig für die Menschen dort zu tun.

Warnungen kommen auch vom Roten Kreuz der Niederlande. In dem Asylzentrum gebe es zu wenig Toiletten und Hygieneartikel. Es bestehe die Gefahr, dass sich Seuchen ausbreiten. Grund für das Chaos sind Sparmaßnahmen. Der niederländische Staat hat in letzter Zeit mehrere Asylzentren geschlossen.