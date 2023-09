Seit zweieinhalb Jahren ist der Nasa-Rover "Perseverance" schon auf dem Mars unterwegs, macht dort Experimente und schickt Aufnahmen.

Ein Experiment war offenbar besonders erfolgreich: Der Rover hat mit einem Spezial-Instrument Sauerstoff hergestellt, und zwar doppelt so viel, wie die Fachleute erwartet hatten. Insgesamt kamen in 16 Testläufen unter verschiedenen Bedingungen 122 Gramm Sauerstoff zusammen, das ist ungefähr so viel, wie ein erwachsener Mensch in vier Stunden zum Atmen braucht.

Das Instrument sammelt Kohlendioxid aus der Mars-Atmosphäre, verdichtet das Gas und trennt es in Kohlenmonoxid und Sauerstoff. Mit diesem Prinzip soll Atemluft hergestellt werden, wenn sich in Zukunft Menschen auf dem Mars aufhalten. Der Sauerstoff wird aber auch für Triebwerke von Raketen gebraucht, mit denen die Menschen dann auch wieder von dem Planeten wegkommen sollen.