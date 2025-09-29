Atemnot oder Kurzatmigkeit ist bei Lungenerkrankungen ein großes Problem.

Man kann sie ganz klassisch behandeln - zum Beispiel mit Medikamenten oder Inhalationstherapien. Singen hilft aber offenbar auch. Das zeigt eine Studie aus Australien, die gerade auf einem Kongress in Amsterdam vorgestellt wurde.

Die Forschenden haben Patienten mit Lungenerkrankungen in eine Gesangstherapie geschickt. Zwölf Wochen online, in der Gruppe singen mit einem Musiktherapeuten. Eine Vergleichsgruppe hat zeitgleich die üblichen Behandlungen bekommen. Am Ende schätzten Menschen aus der Gesanggruppe ihre Lebensqualität deutlich besser ein.

Die Forscher vermuten, dass die Leute über das Singen ihren Atem besser kontrollieren konnten, aber auch, dass die soziale Bindungen für eine bessere Stimmung gesorgt haben. Und sie sagen: Ihre Studie zeigt, dass auch nicht-medikamenten-basierte Behandlungen bei schweren Krankheiten helfen können.



