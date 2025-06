Atommüll - den haben etliche Staaten jahrzehntelang einfach im Atlantik versenkt.

Wo genau die Fässer gelandet sind, war lange nicht klar. Eine Expedition kommt ihnen jetzt auf die Schliche. Die Forschenden an Bord des Schiffs L'Atalante haben inzwischen mehr als 1000 Fässer im Nordostatlantik entdeckt und erstellen eine Karte mit den Fundorten.

Die Fachleute suchen in der Tiefsee nicht nur nach weiteren Fässern, sondern schauen auch, welchen Einfluss diese auf das Ökosystem vor Ort haben. Mit Tauchrobotern nehmen sie Proben von Wasser, Boden und Tieren.

Bis in die 1990er Jahre war es nicht verboten, Fässer mit Atommüll im Meer zu versenken. Mindestens 200.000 Fässer werden allein im Nordostatlantik vermutet. Sie enthalten Müll mit schwacher Radioaktivität, die aus den Fässern austreten könnte. Ein Atomphysiker, der bei der Expedition dabei ist, sagt: Die Fässer seien damals so konzipiert worden, dass sie dem Druck der Tiefe standhalten - nicht aber so, dass sie die Radioaktivität wirklich einschließen.