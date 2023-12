Es ist nicht nur wärmer geworden, sondern in den letzten Jahren ist die Luft auch trockener geworden.

Forschende vom Geoforschungsinstitut Potsdam haben das in Wäldern in vielen europäischen Ländern untersucht. Sie haben in den Baumringen die Sauerstoff-Isotope analysiert, die auf den Grad der Luftfeuchtigkeit schließen lassen. Ergebnis: In 400 Jahren war es nie trockener als in den letzten Jahrzehnten.

Und das hat Folgen: Trockene Luft entzieht den Böden und Pflanzen zusätzlich Wasser. Dadurch wachsen sie langsamer. Auch die Landwirtschaft muss stärker wässern. Und trockene Luft kann Dürreperioden und Waldbrände verschärfen.

Als Grund für die trockene Luft nennen die Forschenden den menschengemachten Klimawandel. Der lässt sich aus wissenschaftlicher Sicht zwar nicht mehr stoppen, aber abbremsen - wenn die Menschen mit ihrem Lebensstil so schnell wie möglich drastisch weniger Treibhausgase verursachen.