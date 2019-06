Passiert ist das bei einem Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un an der Grenze zwischen Nord- und Südkorea, im Ort Panmunjom. Da haben sich die beiden erst die Hand gegeben, danach machte Trump ein paar Schritte im kommunistischen Norden. Der US-Präsident sagte auch, dass der Kim ins Weiße Haus nach Washington einladen will.

Trump hatte den Vorschlag für das Treffen an der Grenze überraschend bei seiner Abreise vom G20-Gipfel in Japan gemacht - per Twitter. Kim hatte den Termin dann kurzfristig bestätigt.