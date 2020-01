In Baden-Württemberg hat Betreiber EnBW Block 2 des Akw Philippsburg wie geplant abgeschaltet. Im Rahmen des Atomausstiegs war festgelegt worden, dass der Meiler bei Karlsruhe bis spätestens Jahresende stillgelegt werden muss. Nächstes Jahr soll mit dem Rückbau begonnen werden, der voraussichtlich 10 bis 15 Jahre dauern wird.

Damit laufen in Deutschland jetzt nur noch sechs Atomkraftwerke. Die Meiler Brokdorf, Grohnde und Grundremmingen C müssen spätestens in zwei Jahren außer Betrieb gehen, die letzten drei - Emsland, Neckarwestheim 2 und Isar 2 - dann Ende 2022.

BUND-Chef Olaf Brandt sagte, das Ende des Atomkraftwerks Philippsburg sei ein guter Grund zum Feiern. Er forderte aber, dass Deutschland komplett aus der Atomkraft aussteigt - und auch die Brennelementefabrik Lingen und die Uran-Anreicherungsanlage Gronau schließt.