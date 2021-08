Heute vor 76 Jahren wurde zum ersten Mal in einem Krieg eine Atombombe eingesetzt.

In Hiroshima ist daran wieder erinnert worden. Ein Kampfflugzeug der USA hatte die Bombe im Zweiten Weltkrieg über der japanischen Stadt abgeworfen. Schätzungsweise 140.000 Menschen verloren dadurch sofort ihr Leben oder starben später an den Folgen.

Während in Hiroshima eine Gedenkzeremonie abgehalten wurde, liefen die Olymischen Spiele in Tokio weiter. Das IOC hatte es abgelehnt, während der Spiele eine Schweigeminute abzuhalten. Das sorgte für Kritik in Japan.

Der japanische Regierungschef musste sich nach der Gedenkfeier entschuldigen. Yoshihide Suga hatte einen Teil seiner Rede nicht gehalten, offenbar weil er aus Versehen eine Seite übersprungen hatte. Das fiel auf, weil in der Fernsehübertragung an der Stelle die Untertitel der Rede ausfielen.