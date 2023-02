In Belgien ist der umstrittene Atomreaktor Tihange 2 jetzt endgültig vom Netz.

Der Meiler wurde am Dienstag Abend (31.01.2023) wie geplant abgeschaltet. In dem Atomkraftwerk, dass etwa 50 Kilometer hinter der deutschen Grenze liegt, sind jetzt noch zwei weitere Reaktorblöcke am Netz.

Bis vor kurzem gab es in Belgien insgesamt sieben Reaktoren an zwei Standorten - Doel und Tihange. Einer davon, Doel 3, war im Oktober abgeschaltet worden. Doel 3 und Tihange 2 waren besonders umstritten. Fachleute hatten in den Druckbehältern schon vor zehn Jahren tausende Haarrisse gefunden.



Die fünf Reaktoren, die jetzt übrig sind, sollten eigentlich 2025 abgeschaltet werden. Zwei davon werden aber jetzt noch zehn Jahre länger am Netz gelassen. Darauf hat sich die Regierung mit dem Betreiber Engie geeinigt. Grund ist die Energiekrise durch den russischen Krieg gegen die Ukraine.